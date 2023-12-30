В Первоуральске авария оставила без тепла и горячей воды жильцов 18 домов

В восстановительных работах задействовали 12 человек и 4 единицы техники

ТАСС, 30 декабря. Жильцы 18 домов в Первоуральске Свердловской области остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода на улице Комсомольской, сообщается на официальной странице городской администрации во "ВКонтакте".

"На данный момент в 18 домах по улице Комсомольской и улице Трубников ограничена подача тепла и горячей воды. По информации ПАО "Т Плюс", работы ведутся ускоренными темпами, планируется завершить ремонт до 18:00 (16:00 мск), но будет сделано все возможное, чтобы закончить раньше", - говорится в сообщении.

О снижении давления в трубопроводе стало известно накануне в 17:35 (15:35 мск). Температура воды, подаваемой для отопления домов, снизилась до 45-50 градусов. 30 декабря в 02:00 (00:00 мск) диагностическая служба Первоуральских тепловых сетей обнаружила места повреждения магистрали. Ремонтные бригады приступили к восстановлению трубопровода, на месте работают 12 человек, привлечены 4 единицы специализированной техники.