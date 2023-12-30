МВД направило в суд дело мужчины, обвиняемого в хранении крупной партии нефрита

По версии следствия, обвиняемый хранил минерал в нескольких гаражных боксах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в хранении 2 тонн нефрита предстанет перед судом в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями МУ МВД России "Иркутское" окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Читинской области. Он обвиняется в незаконном обороте и хранении нефрита общей стоимостью более двух миллионов рублей", - сообщила Волк.

По версии следствия, обвиняемый хранил в нескольких гаражных боксах нефрит весом около двух тонн.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" (ч. 2 ст. 191 УК РФ)", - рассказала Волк.

Уголовное дело направлено в суд Иркутска для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до трех лет тюрьмы.