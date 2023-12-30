30 декабря, 10:10,
обновлено 30 декабря, 10:19
Военная операция на Украине

Житель Троицкого района ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Прилет снаряда пришелся по магазину бытовой техники

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Троицкого района Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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Как сообщила районная администрация в Telegram-канале, удар украинских войск пришелся по гражданской инфраструктуре.

"Сегодня утром был нанесен очередной удар по гражданской инфраструктуре. Прилет вражеского снаряда пришелся по магазину бытовой техники. В результате этого на площади 300 кв. м возник пожар, погиб один человек", - говорится в сообщении.

На месте удара работают экстренные службы. В администрации также подчеркнули, что магазин бытовой техники "не нес никакого военного значения". 

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