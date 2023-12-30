Житель Троицкого района ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Прилет снаряда пришелся по магазину бытовой техники

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Троицкого района Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщила районная администрация в Telegram-канале, удар украинских войск пришелся по гражданской инфраструктуре.

"Сегодня утром был нанесен очередной удар по гражданской инфраструктуре. Прилет вражеского снаряда пришелся по магазину бытовой техники. В результате этого на площади 300 кв. м возник пожар, погиб один человек", - говорится в сообщении.

На месте удара работают экстренные службы. В администрации также подчеркнули, что магазин бытовой техники "не нес никакого военного значения".