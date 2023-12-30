В ДТП в Нижегородской области погиб один человек

Пострадали пятеро

ТАСС, 30 декабря. Четыре легковых автомобиля столкнулись у села Кетрось в Бутурлинском районе Нижегородской области, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, на месте ДТП произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате происшествия, по имеющейся на данный момент информации, пять человек пострадали, один погиб", - говорится в сообщении.

Движение на 498-м км трассы М-12 затруднено. "Просим водителей выбирать иные маршруты движения в сторону Казани. Для находящихся в районе ДТП автомобилей открыли движение по левой полосе дороги", - отметили в ведомстве.