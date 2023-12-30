При обстреле двух сел в Брянской области со стороны ВСУ погиб ребенок

По данным главы региона Александра Богомаза, всего по мирным объектам населенных пунктов выпустили 10 снарядов из РСЗО

ТАСС, 30 декабря. При обстреле ВСУ двух сел в Брянской области погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как уточнил глава области, обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района. Всего по мирным объектам выпустили 10 снарядов из РСЗО. "В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что власти помогут семье. По предварительным данным, в результате атаки разрушений не зафиксировали, на месте задействовали сотрудников оперативных служб.

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