Москвичка лишилась квартиры и 10 млн рублей из-за телефонных мошенников

Аферисты по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и банка

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пожилая москвичка стала жертвой мошенников и лишилась квартиры и более 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"68-летней москвичке позвонили неизвестные и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, убедили, что ее трехкомнатная квартира на улице Генерала Тюленева в опасности, чтобы спасти ее от мошенников, необходимо срочно продать жилплощадь. Звонившие заверили пенсионерку, что сделка купли-продажи будет фиктивной", - рассказали в ведомстве.

Позднее для помощи в осуществлении этой сделки к москвичке направили риелтора."По указанию аферистов женщина выписалась из своей квартиры, прописалась у сестры, а также самостоятельно собрала и передала риелтору документы, необходимые для продажи недвижимости", - добавили в столичной прокуратуре.

Пенсионерка продала квартиру за 10 млн рублей, думая, что спасает жилье от преступных посягательств, 2 млн рублей, полученных наличными, женщина сразу же отдала риелтору в счет оплаты услуг, а 8 млн рублей ей поступили на банковский счет. Мошенники по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, убедили ее снять деньги и перевести на "безопасный счет" для их сохранности.

"Действиями мошенников женщине причинен ущерб на общую сумму 10 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

В столичной прокуратуре предупредили граждан, что никакие следственные действия по телефону не проводятся. "Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят граждан продавать квартиры и иное имущество. Так действуют мошенники! Не дайте себя обмануть!" - подчеркнули в ведомстве.