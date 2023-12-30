На Ставрополье водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Пострадали еще два человека

СТАВРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Водитель, не имевший права управления автомобилем, спровоцировал аварию, в которой два человека погибли и еще двое пострадали на Ставрополье. Лобовое столкновение произошло в Александровском округе Ставрополья, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"В Александровском округе водитель без прав нарушил правила обгона и спровоцировал встречное столкновение, в результате которого два человека погибли и двое ранены. Водитель автомобиля Lada Granta, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2109", - говорится в сообщении.

Авария произошла утром в субботу на 47-м км региональной автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. В результате погибли водитель и пассажирка "девятки", 22-летние жители Ставрополя.

"Водитель и пассажир Granta с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию. Пострадавший 21-летний водитель "Гранты" водительского удостоверения не получал, права управления не имеет. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.