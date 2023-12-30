Число поврежденных объектов при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 61

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что повреждения получили 27 автомобилей

ТАСС, 30 декабря. Количество объектов, где выявили различные повреждения в результате массированного обстрела Белгорода в пятницу, увеличилось до 61 - разрушения зафиксировали в 55 частных домах, одной квартире, двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах, в том числе в частном дошкольном образовательном учреждении.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация о последствиях вчерашнего обстрела города Белгорода на два часа дня: после обхода территории различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении, а также 27 автомобилях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В центре досуга закрыли тепловой контур, привели в порядок территорию. В ближайшее время специалисты просчитают стоимость восстановления здания центра и элементов благоустройства, за праздничные дни строители заменят выбитые окна. Также осколок снаряда пробил мембрану купола в футбольном манеже.