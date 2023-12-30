30 декабря, 12:07
Военная операция на Украине

Число поврежденных объектов при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 61

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что повреждения получили 27 автомобилей

ТАСС, 30 декабря. Количество объектов, где выявили различные повреждения в результате массированного обстрела Белгорода в пятницу, увеличилось до 61 - разрушения зафиксировали в 55 частных домах, одной квартире, двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах, в том числе в частном дошкольном образовательном учреждении.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация о последствиях вчерашнего обстрела города Белгорода на два часа дня: после обхода территории различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении, а также 27 автомобилях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В центре досуга закрыли тепловой контур, привели в порядок территорию. В ближайшее время специалисты просчитают стоимость восстановления здания центра и элементов благоустройства, за праздничные дни строители заменят выбитые окна. Также осколок снаряда пробил мембрану купола в футбольном манеже. 

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