На Алтае автобус насмерть сбил ребенка

Полиция проводит проверку

ТАСС, 30 декабря. Автобус в Республике Алтай наехал на 9-летнего ребенка, который скатился на ледянке на проезжую часть. Мальчик погиб, сообщили в республиканском МВД.

"По предварительным данным, сегодня, около 16:20 (12:20 мск), в селе Алферово 57-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ, допустил наезд на 9-летнего мальчика, который скатился на ледянке с уклона прямо на проезжую часть. В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, прочие обстоятельства ДТП устанавливаются.