Суд отказался снять арест со счетов Блиновской на время ее спора с ФНС

Речь идет о рассмотрении иска блогера к инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Москве о снижении долгов по налогам на 60%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство блогера Елены Блиновской о снятии ареста с ее счетов на время рассмотрения ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве о снижении долгов по налогам на 60%. Об этом сказано в тексте определения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя Блиновской Е. О. о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения ИФНС России № 6 по Москве от 24 октября 2023 года о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения отказать", - сказано в документе.

Ранее адвокат блогера Наталья Синельникова рассказала ТАСС, что Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, подала иск против инспекции ФНС № 6 по Москве с просьбой признать недействительными требования налоговой службы. В рамках этого разбирательства она потребовала через суд принять по отношению к ИФНС № 6 обеспечительные меры в виде снятия ареста с ее счетов, так как, по ее мнению, эта блокировка незаконна.

Адвокат блогера сообщала ТАСС, что управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к блогеру. Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Защита рассчитывала на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 6 февраля.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Столичный суд отправил ее под домашний арест, который она отбывает в своем доме в подмосковном коттеджном поселке.

Позднее суд избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Многочисленные счета и активы Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. При этом она выплатила в настоящее время 55 млн из 918 млн рублей, неуплата которых вменяется ей в вину.