В России впервые осудили за госизмену подростка

Он собирал информацию для ВСУ

ТАСС, 30 декабря. Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который будучи несовершеннолетним собирал и передавал данные ВСУ об одной из майкопских воинских частей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу.

"Приговором Верховного суда Республики Адыгея гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена) и ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В суде также уточнили, что во время судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетнего возраста, подчеркнули в пресс-службе суда.