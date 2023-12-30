В Новороссийске из-за коммунальной аварии без воды остались около 6 000 жителей

Время окончания аварийно-восстановительных работ не указывается

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Около 6 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале Водоканала города.

"В субботу, 30 декабря, в связи с выходом из строя электрокабеля, питающего насосные станции водоснабжения 11 км, будет выполнено технологическое ограничение подачи воды населению в часть зоны №1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось 5 911 жителей города. Время окончания аварийно-восстановительных работ не указывается. Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.