Суд в Москве арестовал мужчину, который в ссоре убил свою мать

По данным прокуратуры, он признал вину

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы арестовал мужчину, который в ссоре убил свою мать. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вину он признал, показав, что ссора началась из-за того, что его мать в силу возраста стала забывать закрывать входную дверь", - сообщили в ведомстве.

У мужчины в руках был кухонный нож, которым он нанес женщине два удара, отметили в прокуратуре. Там отметили, что в судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в квартире дома на улице Барышихе 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры причинил ножевые ранения своей матери 1964 года рождения, она умерла.