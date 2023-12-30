30 декабря, 13:11,
обновлено 30 декабря, 14:23
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Военная операция на Украине

10 человек погибли, 45 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода со стороны ВСУ

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Не менее 10 человек, в том числе ребенок, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины. Пострадали 45 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает МЧС России.

Удары по Белгородской области продолжаются с вечера пятницы.

Дневной удар

  • Десять человек, среди которых один ребенок, погибли в результате дневного ракетного удара ВСУ по центру Белгорода, сообщает МЧС России. Пострадали 45 человек, среди которых четыре ребенка.
  • Зафиксировано попадание в жилой сектор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
  • В городе звучала сирена ракетной опасности, жителей просили спуститься в укрытия. К настоящему моменту сигнал отменен.

Реакция

  • МЧС России зафиксировало 10 случаев возгорания, сейчас все они потушены.
  • Около 40 гражданских объектов, по предварительным данным, повреждены в центре Белгорода, сообщили ТАСС в экстренных службах.
  • В Белгороде запущена горячая линия по номеру 122. По ней принимают информацию о пострадавших и повреждениях.
  •  Президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.
  • Соболезнования в связи с обстрелом и готовность оказать помощь уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы Воронежской и Липецкой областей Александр Гусев и Игорь Артамонов.

Ночной обстрел

  • В результате обстрела в ночь на субботу погиб один человек, пострадали четверо, в том числе ребенок.
  • 13 реактивных снарядов были уничтожены российской ПВО над Белгородской областью, сообщало Минобороны РФ.
  • Следственный комитет РФ расследует обстрелы и установит всех причастных, сообщили ТАСС в СК.
  • Повреждения получило 61 строение в Белгороде, в том числе 55 частных домов, один многоквартирный дом, две хозпостройки и три социальных объекта (в том числе частный детский сад и футбольный манеж). Кроме того, пострадали 27 автомобилей, на пяти участках были повреждены водо- и газопровод.
  • ВСУ вечером в пятницу также нанесли артиллерийские, минометные и гранатометные удары по Журавлевке, Лозовой Рудке, Старому, Уразову, а также поселкам в Грайворонском и Шебекинском городских округах Белгородской области.
 
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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине