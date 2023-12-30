10 человек погибли, 45 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода со стороны ВСУ

Не менее 10 человек, в том числе ребенок, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины. Пострадали 45 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает МЧС России.

Удары по Белгородской области продолжаются с вечера пятницы.

Дневной удар

Десять человек, среди которых один ребенок, погибли в результате дневного ракетного удара ВСУ по центру Белгорода, сообщает МЧС России. Пострадали 45 человек, среди которых четыре ребенка.

Зафиксировано попадание в жилой сектор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В городе звучала сирена ракетной опасности, жителей просили спуститься в укрытия. К настоящему моменту сигнал отменен.

Реакция

МЧС России зафиксировало 10 случаев возгорания, сейчас все они потушены.

Около 40 гражданских объектов, по предварительным данным, повреждены в центре Белгорода, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Белгороде запущена горячая линия по номеру 122. По ней принимают информацию о пострадавших и повреждениях.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

Соболезнования в связи с обстрелом и готовность оказать помощь уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы Воронежской и Липецкой областей Александр Гусев и Игорь Артамонов.

Ночной обстрел