ВСУ обстреляли поселок Белгородской области, повреждены 20 домов

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 30 декабря. Разрушения зафиксировали примерно в 20 частных домовладениях, также произошло прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Уразово Валуйского городского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории.