В Подмосковье устанавливают причины смертельного ДТП с участием полицейской машины

В аварии погиб один человек, пострадали трое

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП в Истре, в результате которого погиб человек и пострадали еще трое, в том числе полицейский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Lada", - сообщили в ведомстве. В результате ДТП один пассажир автомобиля ВАЗ погиб, двое госпитализированы. Также в медицинское учреждение с телесными повреждениями доставили сотрудника полиции, управлявший автомобилем Lada.

ДТП произошло около 23:40 29 декабря на 81-м км Волоколамского шоссе. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.