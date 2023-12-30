В Ивановской области в ДТП с тепловозом пострадали пять человек

Пожарные деблокировали одного человека

ТАСС, 30 декабря. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении тепловоза с легковым автомобилем в Ивановской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение тепловоза (без вагонов), следовавшего по маршруту Иваново - Беляково и легкового автомобиля Kia. Пожарные деблокировали одного человека. Всего в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Авария повлекла задержку в движении тепловоза на 30 минут. Железнодорожная ветка является малоиспользуемой, поэтому задержки в движении других поездов не последует. Пострадавших доставили в Ивановскую областную больницу.