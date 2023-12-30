На Ставрополье четверо мужчин подозреваются в осквернении символов воинской славы

В ближайшее время им будет избрана мера пресечения

ПЯТИГОРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Александровском округе Ставропольского края в отношении четырех молодых людей, которые танцевали на военном памятнике. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В Александровском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех молодых людей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 27 декабря в селе Грушевском подозреваемые у памятника "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн" включили музыку и станцевали национальный танец. Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.