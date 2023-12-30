Суд Подмосковья арестовал убийцу отца Легойды

Его взяли под стражу до 29 февраля 2024 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды.

Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области 25-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29 февраля 2024 года", - сообщили в управлении.