На Урале возбудили дело после аварии, которая оставила без тепла свыше 3 тыс. человек

По предварительным данным следствия, произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения Первоуральска

ТАСС, 30 декабря. Уголовное дело о халатности возбудили в Свердловской области после произошедшей в ночь на 30 декабря коммунальной аварии, в результате которой в городе Первоуральске без горячей воды и отопления остались свыше 3 тыс. человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Свердловской области.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам ст. 293 УК РФ (халатность), выясняются все обстоятельства инцидента", - сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, в ночь на 30 декабря произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения Первоуральска. Причиной стал прорыв на теплотрассе в районе улицы Комсомольской. В результате инцидента приостановлена подача теплоснабжения жителям нескольких десятков многоквартирных домов, в которых проживают более 3 тыс. человек.

Ранее со ссылкой на официальную страницу городской администрации во "ВКонтакте" сообщалось, что жильцы 18 домов в Первоуральске остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода. Ремонт планируется завершить вечером 30 декабря.