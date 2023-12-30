В Калужской области в ДТП с автобусом погиб человек

Еще двое пострадали

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, два, в том числе несовершеннолетний, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В 16:10 мск на 3-м км автодороги А-108 в Боровском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с рейсовым автобусом Isuzu. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault Sandero, пострадали два пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщили в региональной прокуратуре, угрозы жизни для пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП, нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), дополнили в надзорном органе.