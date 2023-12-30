Россиянин утонул в море у острова Самуи в Таиланде

В полиции сообщили, что он отплыл на значительное расстояние от берега и не смог вернуться обратно из-за высоких волн

БАНГКОК, 30 декабря. /ТАСС/. Гражданин РФ утонул в море у берегов курортного острова Самуи в Таиланде. Об этом сообщила иммиграционная полиция таиландской провинции Сураттхани.

"Гражданин России утонул в море, его тело было найдено и доставлено на берег", - говорится в сообщении полиции.

По ее данным, 33-летний россиянин в сопровождении нескольких друзей отправился купаться в море поздно вечером в пятницу. Он отплыл на значительное расстояние от берега и не смог вернуться обратно из-за высоких волн. Его друзья обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия спасатели сразу же приступили к поискам, однако они не дали результата. Тело туриста было обнаружено в море недалеко от берега в субботу днем.

Как ранее заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин, более 120 россиян погибли в Таиланде в уходящем году в результате дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на воде и других инцидентов.