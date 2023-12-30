Турчак назвал обстрел Белгорода терактом, который не останется безнаказанным

Секретарь генсовета "Единой России" добавил, что партия окажет помощь пострадавшим жителям

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Обстрел Белгорода - это теракт, который не останется безнаказанным, "Единая Россия" окажет помощь местным жителям.

Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Соболезнования близким погибших и пострадавших <…>. Этот теракт не останется безнаказанным", - написал он, заверив, что "Единая Россия" окажет помощь жителям, пострадавшим в результате прицельного обстрела центра города.

Турчак уточнил, что уже созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. "Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям", - добавил он. Секретарь генсовета единороссов добавил, что "в региональном исполкоме партии разворачиваем пункт помощи", уточнив, что в штабе общественной поддержки партии "временно такая помощь оказываться не будет, он тоже пострадал".

Помощь жителям Белгорода оказывает и региональное отделение партии "Новые люди". "Руководитель отделения, мой помощник Александр Харыбин работает с командой на месте. Сейчас не до праздника. Работаем сегодня и завтра", - написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Он также назвал случившееся "подлым, жестоким и бессмысленным терактом".