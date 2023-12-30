В Соликамске при пожаре погибли три человека

По предварительным данным, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в городе Соликамске в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В городе Соликамске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, в дневное время 30 декабря 2023 года в одном из частных жилых домов на улице Добролюбова города Соликамска произошел пожар, в ходе тушения которого обнаружены тела трех людей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного отопления. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы.