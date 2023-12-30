Состояние пострадавшего в ДТП министра здравоохранения Башкирии стабильное

Айрат Рахматуллин продолжает лечение Республиканской клинической больнице им Г. Г. Куватова

ТАСС, 30 декабря. Состояние министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, пострадавшего в ДТП на трассе Караидель - Бирск, остается стабильным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Стабильное, продолжают лечение в Республиканской клинической больнице им Г. Г. Куватова", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших в ДТП министра и еще двух человек.

Четыре автомобиля столкнулись накануне около деревни Явгильдино в Караидельском районе Башкирии, в результате погибли два человека, еще трое были травмированы и госпитализированы в медучреждения. Среди пострадавших оказался министр здравоохранения республики Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.