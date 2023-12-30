СК РФ возбудил дело по трем статьям после массированного удара ВСУ по Белгороду

В город также направлены специалисты центрального аппарата ведомства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям после массированного удара по Белгороду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

В город также направлены специалисты центрального аппарата ведомства.

"Для оказания практической помощи [глава СК Александр] Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка.