30 декабря, 15:35,
обновлено 30 декабря, 15:48
Военная операция на Украине

СК РФ возбудил дело по трем статьям после массированного удара ВСУ по Белгороду

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

В город также направлены специалисты центрального аппарата ведомства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям после массированного удара по Белгороду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

В город также направлены специалисты центрального аппарата ведомства. 

"Для оказания практической помощи [глава СК Александр] Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка. 

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Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине