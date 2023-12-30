В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с тепловозом в Ивановской области

По уточненным данным, пострадали шесть человек

ТАСС, 30 декабря. Шесть человек, в том числе трое детей, получили различные травмы в результате столкновения легкового автомобиля с тепловозом в Ивановской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. Ранее в ГУ МЧС по Ивановской области сообщали о пяти пострадавших в результате ДТП.

"В результате аварии пострадали шесть человек - водитель и пассажиры автомашины. Трое из них - дети. Мальчик 2013 года рождения получил ушиб мягких тканей головы, девочка 2012 года рождения госпитализирована с сочетанной травмой и травмой мягких тканей лица, мальчик 2010 года рождения - с сотрясением головного мозга. Мужчина, водитель 1969 года рождения, получил сотрясение головного мозга, супруга водителя 1973 года рождения - сотрясение головного мозга. Сестра водителя 1973 года рождения помещена в реанимацию, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием на железнодорожном переезде в Ивановской области Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.