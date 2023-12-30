В ДНР сообщили, что ВСУ сбросили с БПЛА взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке

В Минздраве республики заявили о наличии пострадавших

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду скорой помощи в Донецке. Как сообщили ТАСС в Минздраве Донецкой Народной Республики (ДНР), есть пострадавшие.

"В канун Нового года бригада скорой помощи в Донецке стала мишенью украинского БПЛА. В Кировском районе Донецка на бригаду скорой помощи, спешившей на вызов к пациенту, был осуществлен сброс ВОП [взрывоопасного предмета] с БПЛА", - следует из Telegram-канала ведомства.

В Минздраве уточнили, что у членов бригады сотрясения и контузии. Им оказана необходимая медицинская помощь.