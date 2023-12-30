Более половины поврежденных при обстрелах объектов в Белгороде - жилые дома

В оперативных службах также сообщили, что целью украинских боевиков была именно гражданская инфраструктура

ТАСС, 30 декабря. Более половины поврежденных в результате обстрела ВСУ центра Белгорода объектов - это жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Сейчас ведется осмотр поврежденных зданий и строений. Уточняется их точное количество. Пока можно сказать, что большинство из них - это жилые дома как многоквартирные, так и частные. Остальные - это административные и коммерческие объекты. Ни одного военного нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, целью украинских боевиков была именно гражданская инфраструктура. "Например, повреждения получили три торговых центра, здание университета", - уточнили в оперативных службах.

Ранее там сообщили, что при обстреле, по предварительным данным, пострадали порядка 40 гражданский объектов и ни одного военного. При обстреле Белгорода погибли 14 человек, 108 пострадали.