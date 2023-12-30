Специалистов ФМБА привлекли для помощи пострадавшим в Белгороде

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) привлечены для оказания помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. Об этом ТАСС сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Для спасения пострадавших в Белгороде привелечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА России. Медицинский спецназ ФМБА - это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты. Отряд имеет в своем распоряжении реанимобили, операционные на колесах, перевязочные - для оказания первой помощи раненым, при необходимости - проведения операций в полевых условиях и транспортировки их в стационары", - сказала она.