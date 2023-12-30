В ДТП в Чувашии погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 30 декабря. "Камаз" и два легковых автомобиля столкнулись в Ядринском округе Чувашии. В результате погибли женщина, четверо детей получили травмы, сообщили в ГИБДД республики.

"Сегодня вечером в Ядринском округе произошла трагедия. В ДТП погибла пожилая женщина, четыре ребенка получили травмы", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 9-м км автодороги Никольское - Ядрин - Калинино в Ядринском округе. По предварительным данным, водитель "ВАЗ-2111", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со снегоуборочным "Камазом". После столкновения водитель большегруза потерял управление, машина столкнулась со встречной легковушкой Renault Megane. Обстоятельства произошедшего уточняются.