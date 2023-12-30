30 декабря, 17:47
Военная операция на Украине

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до двух

Еще шесть человек получили ранения

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Еще одна женщина погибла, шесть человек ранены, по дополнительной информации, в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

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Ранее сообщалось, что во время обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий погибла женщина 1960 года рождения.

"По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий погибла еще одна женщина, анкетные данные которой устанавливаются", - написал он. Он добавил, что в результате территории рынка микрорайона Тихий ранены женщины 1946, 1947, 1956 и 1981 года рождения, а также мужчины 1979 и 1980 года рождения. 

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