В Ростове-на-Дону в результате пожара погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 30 декабря. Пожар произошел в частном доме по улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону. В результате ЧП один человек погиб, четверо, в том числе двое детей пострадали, пожар ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре на ул. Немировича-Данченко, 39, поступило на пульт пожарной охраны в 18:59. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление. Входная дверь была заперта, пожарные пробрались через окно и вынесли из дома двух детей 2018 и 2019 годов рождения, а также бабушку и дедушку. У всех пострадавших ожоги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще одну женщину 1979 года рождения спасти не удалось. В 19:23 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительной причиной пожара, по данным ведомства, стало короткое замыкание электропроводки.