Число погибших в Белгороде увеличилось до 21

Трое из них - дети

ТАСС, 31 декабря. Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 21, 3 из них - дети.

Повреждения выявили в 30 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них 3 - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются", - написал Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, в тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших - состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.