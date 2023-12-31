На вулкане Ключевском на Камчатке произошел третий за сутки выброс пепла

В регионе сохраняется оранжевый цвет кода авиационной опасности

ТАСС, 31 декабря. Вулкан Ключевской на Камчатке в третий раз за сутки выбросил пепел, сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 16:30 (07:30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 180 км на северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Цвет кода авиационной опасности сохраняется оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Первый выброс сегодня зафиксировали в 11:50 (02:50 мск). Пепел поднялся на 5,5 км, его шлейф протянулся на 50 км. Второй выброс произошел в 12:15 (03:15 мск) на 6,5 км. Шлейф пепла распространился на 71 км.