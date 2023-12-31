В Иркутске произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Медики перевозили несовершеннолетнего пациента

ИРКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Иномарки столкнулись с машиной скорой помощи в Иркутске, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Прокуратура Иркутска поставила на контроль установление всех обстоятельств по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой помощи и нескольких иномарок на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Советской в Иркутске. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в ДТП попали три машины. "Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребенка доставили на другом медицинском автомобиле до места назначения", - добавили в полиции, уточнив, что, по предварительным данным, серьезных травм никто из участников аварии не получил.

В прокуратуре уточнили, что причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.