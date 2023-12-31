В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Пострадали четверо

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись на автодороге Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области. В результате происшествия два человека погибли и еще четверо пострадали, в том числе 15-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Около 05:55 (01:55 мск) 56-летняя женщина, управляя автомобилем Honda Fit, по неустановленной причине потеряла контроль над автомобилем, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia под управлением 40-летней женщины. В результате происшествия водитель и 82-летняя женщина - пассажир автомобиля Honda - погибли на месте аварии. С различными травмами в районную больницу доставлены четыре человека: мужчина и женщина из автомобиля Honda, женщина и 15-летняя девочка из автомобиля Skoda", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что личности, возраст и характер травм пострадавших уточняются. Водитель Skoda за медицинской помощью не обращалась. Проводится доследственная проверка.