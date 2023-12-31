В Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар

Глава областной военной администрации Руслан Кравченко не уточнил, где именно находится предприятие и его профиль

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

"На одном из объектов критической инфраструктуры <...> возник пожар на открытой территории", - приводятся слова Кравченко в Telegram-канале областной администрации. По его данным, пожар ликвидирован.

Кравченко не уточнил, где именно находится предприятие и его профиль.

В ночь на 31 декабря во многих регионах Украины, в том числе в Киевской области, объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Белой Церкви Киевской области, Киеве, где власти не объявляли воздушную тревогу, в Харькове, Каменце-Подольском Хмельницкой области, Черкасской области, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье.