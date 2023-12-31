В Хмельницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Где именно он расположен, не уточняется

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Произошел пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Сообщается, что пожар ликвидирован. Где именно расположен объект, не уточняется.

В ночь на 31 декабря во многих регионах Украины, включая Хмельницкую область, действовала воздушная тревога. В это время местные СМИ сообщали о взрывах в Белой Церкви Киевской области, Киеве, где власти не объявляли воздушную тревогу, в Харькове, Каменце-Подольском Хмельницкой области, Черкасской области, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье.