В Башкирии в ДТП погибли три человека

На место аварии направили передвижную экспертно-криминалистическую лабораторию

ТАСС, 31 декабря. Два автомобиля столкнулись на трассе в Белорецком районе Башкирии. В результате ДТП погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По имеющийся информации, на 175-м км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк, близ одного из кафе, при столкновении Lada Granta и Chevrolet Niva погибли три человека. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.

На место происшествия выехало руководство ГИБДД МВД по республике, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.