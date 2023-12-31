Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24

Среди погибших еще один ребенок

ТАСС, 31 декабря. Число мирных жителей, погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, выросло до 24. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 22 погибших.

"В Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30 [мск], погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь ", - написал он.

По словам губернатора, различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. "Работы по оценке ущерба продолжаются", - добавил он.