31 декабря, 07:49,
обновлено 31 декабря, 08:19
Военная операция на Украине

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что на время действия сигнала жителям необходимо было спуститься в укрытия

ТАСС, 31 декабря. Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он.

Позже Гладков уточнил, что сигнал о ракетной опасности отменили. 

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города. В результате него, по последним данным, погибли 24 человека, пострадали 108. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине