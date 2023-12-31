На Сахалине машина опрокинулась в реку

Погибли два человека

ТАСС, 31 декабря. Два человека погибли на Сахалине, опрокинувшись в реку на автомобиле. Об этом сообщили в Telegram-канале УГИБДД Сахалинской области.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в реку. После происшествия водителю удалось выбраться из автомобиля и выйти на проезжую часть, где находился некоторое время. В медицинское учреждение он был доставлен с сильным обморожением, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Авария произошла ночью в селе Ясноморское Невельского района. Предположительно, 29-летний водитель был пьян. Также в автомобиле находился 41-летний пассажир. Он спал на заднем сиденье, не смог выбраться из салона и утонул. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.