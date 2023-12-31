В Казахстане мужчина сжег городскую елку, протестуя против празднования Нового года

Ее стоимость составляет около $6 тыс.

АЛМА-АТА, 31 декабря. /ТАСС/. Мужчина сжег главную городскую елку административного центра Жамбылской области Казахстана города Тараза. Он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"31 декабря в 08:30 часов (05:30 мск - прим. ТАСС) камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка. Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС", - говорится в сообщении. В полиции указали, что начато досудебное расследование по статье 202 УК Казахстана (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Очевидцы происшествия распространили в соцсетях ролик, на котором видно, что елка, установленная на территории историко-культурного комплекса "Коне Тараз", была полностью объята пламенем.

По сведениям местного издания Orda.kz, мужчина совершил преступление целенаправленно, так как, согласно его объяснению, Новый год не должен праздноваться в Казахстане.

Издание сообщает, что власти города пытаются восстановить до вечера елку, которая обошлась в 2,8 млн тенге (около $6 тыс.).