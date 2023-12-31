В Севастополе объявляли воздушную тревогу

По Крымскому мосту перекрывали проезд

ТАСС, 31 декабря. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал губернатор.

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

Проезд по Крымскому мосту перекрывали, сообщали в Telegram-канале инфоцентра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Приостанавливали движение морского и наземного общественного транспорта, сообщалось в Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.