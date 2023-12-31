На Алтае в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Пострадали четверо

БАРНАУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Алтайском крае. В ДТП погиб один человек и еще четверо получили травмы, сообщила журналистам помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

"В районе поселка Смирново произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса "Газель", перевозившего граждан по маршруту Барнаул - Заринск. В настоящее время медицинская помощь потребовалась четырем гражданам, один погиб", - сообщила Антошкина, добавив, что прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.