Из них 22 пациента находятся в тяжелом состоянии

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. После обстрела Белгорода в больницах остаются 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Белгороде министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключены были несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было. Из 109 стационарных больных 22 пациента "тяжелых", - сказал министр. По словам главы Минздрава, им продолжают оказывать помощь, в том числе хирургическую и реабилитационную.

"Мы сейчас оцениваем состояние пациентов", - пояснил Мурашко, еще раз добавив, что им продолжают оказывать помощь.