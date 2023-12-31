После обстрела Курской области со стороны Украины поврежден газопровод

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 31 декабря. Газопровод поврежден в деревне Городище Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод", - написал он.

По словам губернатора, бригады газовиков и электриков выехали на место. "Окажем помощь собственнику в ремонте и восстановлении жилья", - добавил Старовойт.