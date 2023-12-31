В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

В федеральные медучреждения Москвы доставили 25 человек

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. При обстреле Вооруженными силами Украины Белгорода пострадали 107 человек, 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в стационарные учреждения Белгородской области госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей в состоянии различной степени тяжести. "Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме", - говорится в сообщении.

"В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", - добавили в Минздраве.

В федеральные медучреждения Москвы госпитализировали 25 человек в тяжелом состоянии: среди них 6 детей, сообщил Минздрав России.

30 декабря по поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко для координации и организации медицинской помощи пострадавшим. "Под руководством министра здравоохранения России Михаила Мурашко на месте работает сводная бригада врачей федеральных медицинских организаций, в том числе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, а также специалисты медицинских организаций г. Москвы", - сообщили в Минздраве, добавив, что оказание медпомощи пострадавших находится на личном контроле министра.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в свою очередь сообщила, что пострадавшим также оказывают помощь девять бригад ФМБА.

В новость внесены изменения (14:31 мск) - уточняется число пострадавших.