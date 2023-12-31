В Таиланде катер с туристами из России столкнулся со скалами

Погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов

БАНГКОК, 31 декабря. /ТАСС/. Одна россиянка погибла и еще шесть граждан России получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического катера со скалами в районе острова Майтон (провинция Пхукет). Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

"Примерно в 15:00 по местному времени (11:00 мск - прим. ТАСС) в районе острова Майтон катер с туристами столкнулся со скалами. Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы", - сказал он.